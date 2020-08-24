24 августа 2020, 07:30Общество
Диета Ляйсан Утяшевой напугала поклонников
Российская телеведущая Ляйсан Утяшева напугала поклонников диетой. Она рассказала, что ест этим летом.
Утяшева отметила, что практикует интервальное голодание, а натощак и перед каждым приемом пищи пьет воду комнатной температуры. На завтрак и обед она ест немного фруктов, ягод, сырых овощей, морепродуктов и мяса птицы, ужинает опять же только водой.
Некоторые пользователям Instagram, изучив диету Утяшевой, посчитали, что такой режим питания могут выдержать только очень здоровые люди. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.