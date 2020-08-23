В России выявлено 4 852 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за последние сутки подтвердили 4 852 новых случая коронавируса, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 147 не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах. Большинство пришлось на Москву –611 случаев. В Санкт-Петербурге выявили 180 пациентов, в Московской области – 164, в Свердловской области – 129, в Ставропольском крае и Ростовской области – по 126, в Нижегородской области – 117, в Красноярском край – 112, в Волгоградской области – 109.

На Воронежскую и Иркутскую области пришлось по 98 случаев, на Кемеровскую область – 95, Саратовскую область – 93, Оренбургскую область – 91, Краснодарский край – 85, Ульяновскую область и Приморский край – по 84, Хабаровский край – 82, Архангельскую область – 81, Ханты-Мансийский АО – 77, Алтайский край – 71, Челябинскую область – 70, Мурманскую область – 66, Самарскую область – 64, Дагестан – 63, Ямало-Ненецкий АО – 62, Кировскую область – 61 и Пермский край – 60.

В Бурятии зарегистрировали 56 новых пациентов, в Сахалинской области – 55, Костромской области и Калмыкии – по 52, в Тюменской и Новосибирской областях – по 50, в Омской области – 49, в Пензенской области – 48, в Крыму – 47, в Республике Саха (Якутия) – 46, в Орловской и Томской областях – по 45, в Белгородской области – 43, в Астраханской области – 41, в Ярославской области – 40.

На Карелию пришлось 39 новых случаев, на Коми – 36, на Ивановскую, Курскую области, Карачаево-Черкесию и Чувашию – по 35, на Псковскую область и Башкирию – по 34, Мордовию и Алтай – по 33, Вологодскую область – 32, на Калужскую область – 31, на Брянскую, Рязанскую, Калининградскую области и Удмуртию – по 30, на Тульскую область и Татарстан – по 29, на Ленинградскую область – 28, на Владимирскую и Тверскую области – по 25.

В Курганской области зарегистрировали 23 новых пациента, в Тамбовской области – 22, в Новгородской области, Адыгее, Ингушетии, Республике Тыва и Забайкальском крае – по 20, в Смоленской области и Хакасии – по 18, в Кабардино-Балкарии и Амурской области – по 17, в Липецкой области, Северной Осетии, Республике Марий Эл и Магаданской области – по 16, в Камчатском крае – 11, в Севастополе – 8, Чечне – 6 и Еврейской АО – 2.

Всего в России зарегистрировано 956 749 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Москве и Московской области.

За последние сутки подтверждено 73 летальных случая. За все время скончались 16 383 человека. Полностью выздоровели за 24 часа 3 162 человека. За весь период болезнь перебороли 770 639 пациента.

Ранее специалисты Роспотребнадзора назвали долю россиян, у которых есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Как отмечается, иммунитет к COVID-19 есть более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. В 23 российских регионах было проведено свыше 65 тысяч тестов, еще в трех регионах завершается исследование.

В России произвели первую партию вакцины, разработанную в НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи. В Минздраве России заявили, что ее производство стартовало 15 августа, а 11 августа ведомство выдало ее регистрационное удостоверение.