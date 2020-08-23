Российская медицина победила коронавирус по числу спасенных – Кириенко

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Врачи в России сумели победить коронавирус с точки зрения спасения жизней в отличие от иностранных медиков, считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Об этом он заявил, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов", сообщает ТАСС.

Кириенко отметил, что ранее к российской медицине относились скептически, поскольку считали, что лучшее лечение обеспечивают в Европе и США.

"Пришел вызов, и я абсолютно убежден, что Россия справилась с этим гораздо лучше – вопрос, что является критерием оценки – для меня жизни людей. С точки зрения спасения жизни, конечно же, Россия показала совершенно другие результаты", – высказался Кириенко.

Он также подчеркнул, что Россия является морально-нравственным примером, поскольку вела себя соответственно по время пандемии и определила для себя главной целью спасение людей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве наблюдается хорошая с точки зрения стабильности ситуация с коронавирусом в Москве. При этом он подчеркнул, что москвичам необходимо как можно быстрее привиться от гриппа, чтобы минимизировать наложение двух инфекций.