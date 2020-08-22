В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – рассказали в Оперштабе.

Общая численность умерших из-за осложнений, вызванных COVID-19, в Москве составила 4 731 человек.

За последние сутки в России зафиксировали 4 921 новых случаев коронавируса. В Москве данный показатель остановился на отметке в 687 человек.

Сообщалось, что столица находится во втором десятке регионов по приросту заболевших коронавирусом. Среднесуточное количество новых случаев в Москве за последние две недели составил 0,27%.

За минувшие 24 часа в столице 1 094 пациента выздоровели от коронавируса. Общая численность излечившихся от COVID-19 в Москве составила 203 821 человека.