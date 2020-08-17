Принимать решение об обязательном ношении масок учителями регионы будут самостоятельно

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Принимать решение об обязательном ношении масок школьными учителями регионы будут самостоятельно, руководствуясь эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

"Мы не предписываем с первого сентября всем учителям носить маски. При этом необходимость применения тех или иных средств индивидуальной защиты зависит от эпидемиологической ситуации на местах", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что по требованиям Роспотребнадзора для персонала школьных столовых ношение масок и перчаток остается обязательным.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что школьных учителей в РФ обяжут носить маски. Данное правило предполагалось вводить с целью профилактики коронавируса. Отмечалось, что детям носить средства индивидуальной защиты необязательно.

Также министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что до 1 января 2021 года в школах не будут проводиться массовые мероприятия. Это также связано с мерами по профилактике COVID-19.