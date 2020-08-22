Стоимость масок в метро снизится на 5 рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Стоимость масок снизится на 5 рублей с 24 августа, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Дептранс.
Речь идет о средствах индивидуальной защиты, которые продают на станциях метрополитена, МЦД и в пригородных кассах электричек. Новая цена масок составит 10 рублей вместо 15.
"Мы сделали маски еще доступнее – их можно приобрести в метро всего за 10 рублей. Это дешевле, чем во многих городских аптеках. Носить маски в Московском транспорте обязательно. Ведь безопасность поездки напрямую зависит от того, в маске ли человек, который стоит рядом с вами", – рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим в столице может сохранится еще на несколько месяцев. Обязательно наличие маски в метро, городском транспорте, общепите, торговых предприятиях и офисах.
Ранее пассажиров без масок и перчаток в транспорте оштрафовали почти на 240 миллионов рублей. Сумма штрафа за нарушение требований носить средства индивидуальной защиты составляет 5 тысяч рублей.
Цены на маски в метро снизились на 5 рублей
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: