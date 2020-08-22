Стоимость масок в метро снизится на 5 рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Стоимость масок снизится на 5 рублей с 24 августа, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Дептранс.

Речь идет о средствах индивидуальной защиты, которые продают на станциях метрополитена, МЦД и в пригородных кассах электричек. Новая цена масок составит 10 рублей вместо 15.

"Мы сделали маски еще доступнее – их можно приобрести в метро всего за 10 рублей. Это дешевле, чем во многих городских аптеках. Носить маски в Московском транспорте обязательно. Ведь безопасность поездки напрямую зависит от того, в маске ли человек, который стоит рядом с вами", – рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим в столице может сохранится еще на несколько месяцев. Обязательно наличие маски в метро, городском транспорте, общепите, торговых предприятиях и офисах.

Ранее пассажиров без масок и перчаток в транспорте оштрафовали почти на 240 миллионов рублей. Сумма штрафа за нарушение требований носить средства индивидуальной защиты составляет 5 тысяч рублей.