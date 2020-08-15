Роспотребнадзор выявил нарушения на более чем тысяче объектов в Москве с мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали в столице нарушения санитарной безопасности на более чем 1,1 тысячи объектах. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.



Как отмечается, нарушения были выявлены на объектах торговли, транспорта, общественного питания, а также на промышленных объектах.

"С начала мая управлением проведены проверки по контролю соблюдения мер санитарной безопасности на 1 363 объектах, нарушения установлены на 1 145 объектах", – говорится в сообщении.

Уточняется, что большинство нарушений связано с отсутствием масок и перчаток, мыла, средств для дезинфекции рук, а также контроля соблюдения безопасной дистанции.

Общая сумма наложенных штрафов составила около 13,3 миллиона рублей. Кроме того, деятельность 114 объектов, где были выявлены нарушения, приостановлена.

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк напомнил, что магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. Кроме того, представители магазина вправе вызвать полицию.

Несколько магазинов уже временно закрыли из-за нарушений масочного режима. Предприятиям торговли в Москве было выписано свыше 5 тысяч штрафов.

Масочный режим введен в Москве указом мэра от 12 мая. Медицинские маски и перчатки необходимо использовать при посещении магазинов, торговых центров и иных общественных мест.