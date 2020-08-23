Каждый пятый школьник высказался за частично дистанционное обучение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские школьники рассказали, какой формат обучения они бы предпочли. Соответствующий опрос провела онлайн-школа Skysmart, сообщает RT.

В частности, 49% опрошенных школьников после пандемии и внедрения дистанционного формата стали больше ценить очное обучение. За удаленные занятия высказались 24% учащихся. Еще 27% затруднились с ответом.

По мнению 20% школьников, обучение должно быть наполовину дистанционным, но при условии, что цифровые инструменты будут исправно работать, а все учащихся обеспечат компьютерами и доступом в интернет.

Главными достоинствами очного обучения большинство опрошенных назвали то, что учителя лучше объясняли материал – так считают 30%. 29% учеников делают акцент на живом общении с одноклассниками и 11% – живом общении с педагогами.

Самым же некомфортным в традиционном обучении школьники считают необходимость ранних подъемов (25%), а также невозможность учиться в своем темпе (17%).

Ранее Собянин сообщил, что в московских школах не будут организовывать линейки. Мэр столицы также сообщал, что в случае локальных заражений коронавирусом школы смогут переходить на дистанционное обучение. Собянин заявил, что данный формат уже отработан. Глава города выразил надежду, что с приобретением опыта в ходе пандемии коронавируса процесс перехода будет проходить стабильно.

В Минпросвещения РФ заявляли, что школьные учителя должны будут носить маски в новом учебном году. Данное правило будет введено с целью профилактики коронавируса. В то же время детям носить средства индивидуальной защиты необязательно.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что в новом учебном году в школах будет усилен дезинфекционный режим, в том числе перед входом в здание у всех учащихся будут проверять температуру. Во всех школах также действует запрет на проведение массовых мероприятий.

