Каждый пятый школьник высказался за частично дистанционное обучение

10:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российские школьники рассказали, какой формат обучения они бы предпочли. Соответствующий опрос провела онлайн-школа Skysmart, сообщает RT.
В частности, 49% опрошенных школьников после пандемии и внедрения дистанционного формата стали больше ценить очное обучение. За удаленные занятия высказались 24% учащихся. Еще 27% затруднились с ответом.
По мнению 20% школьников, обучение должно быть наполовину дистанционным, но при условии, что цифровые инструменты будут исправно работать, а все учащихся обеспечат компьютерами и доступом в интернет.
Главными достоинствами очного обучения большинство опрошенных назвали то, что учителя лучше объясняли материал – так считают 30%. 29% учеников делают акцент на живом общении с одноклассниками и 11% – живом общении с педагогами.
Самым же некомфортным в традиционном обучении школьники считают необходимость ранних подъемов (25%), а также невозможность учиться в своем темпе (17%).
Ранее Собянин сообщил, что в московских школах не будут организовывать линейки. Мэр столицы также сообщал, что в случае локальных заражений коронавирусом школы смогут переходить на дистанционное обучение. Собянин заявил, что данный формат уже отработан. Глава города выразил надежду, что с приобретением опыта в ходе пандемии коронавируса процесс перехода будет проходить стабильно.
В Минпросвещения РФ заявляли, что школьные учителя должны будут носить маски в новом учебном году. Данное правило будет введено с целью профилактики коронавируса. В то же время детям носить средства индивидуальной защиты необязательно.
Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что в новом учебном году в школах будет усилен дезинфекционный режим, в том числе перед входом в здание у всех учащихся будут проверять температуру. Во всех школах также действует запрет на проведение массовых мероприятий.
В Минпросвещения РФ уточнили правила ношения масок в школах
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