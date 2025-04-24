24 апреля, 15:15Общество
В Подмосковье выявили завозной случай холеры
В Московской области зафиксирован завозной случай холеры. Об этом сообщил зампред регионального правительства, министр здравоохранения Максим Забелин.
Заболевание подтвердилось у мужчины, который недавно прилетел из Индии. Пациента оперативно изолировали в специализированном инфекционном боксе.
Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Все контактировавшие с ним люди уже установлены, а Роспотребнадзор совместно с властями принимает меры по недопущению распространения инфекции.
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