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24 апреля, 15:15

Общество

В Подмосковье выявили завозной случай холеры

В Подмосковье выявили завозной случай холеры

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В Московской области зафиксирован завозной случай холеры. Об этом сообщил зампред регионального правительства, министр здравоохранения Максим Забелин.

Заболевание подтвердилось у мужчины, который недавно прилетел из Индии. Пациента оперативно изолировали в специализированном инфекционном боксе.

Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Все контактировавшие с ним люди уже установлены, а Роспотребнадзор совместно с властями принимает меры по недопущению распространения инфекции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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