Дождь в Москве может продлиться до вечера 25 марта

Дождь в Московском регионе может начаться около полуночи и сохраниться до вечера вторника, 25 марта. По прогнозам синоптиков, за ночь может выпасть до 2 миллиметров осадков, примерно такое же количество будет и днем. Ночью столбики термометров покажут до 5 градусов тепла.

Кроме того, 25 марта в столице действует желтый уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее москвичей призвали пересесть на метро из-за непогоды. Водителям, которые решат воспользоваться личным транспортом, посоветовали избегать резких маневров и не оставлять автомобиль вблизи деревьев.

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