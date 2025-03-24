Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта, 23:15

Общество

Дождь в Москве может продлиться до вечера 25 марта

Дождь в Москве может продлиться до вечера 25 марта

Аномально теплая погода спровоцировала всплеск заболеваний

Жители ЖК в Москве остались без интернета из-за DDoS-атаки на провайдера

Новости регионов: уральцы стали свидетелями падения метеора

Роскачество назвало самые востребованные профессии будущего

Дождь и сильный ветер обрушатся на Москву 25 марта

Московские профсоюзы запускают масштабные акции в честь Года защитника Отечества

В Москве выпадет до 20% месячной нормы осадков 25 марта

Синоптики рассказали о погоде 25 марта

В Москве почтили память жертв бомбардировок Югославии

Дождь в Московском регионе может начаться около полуночи и сохраниться до вечера вторника, 25 марта. По прогнозам синоптиков, за ночь может выпасть до 2 миллиметров осадков, примерно такое же количество будет и днем. Ночью столбики термометров покажут до 5 градусов тепла.

Кроме того, 25 марта в столице действует желтый уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее москвичей призвали пересесть на метро из-за непогоды. Водителям, которые решат воспользоваться личным транспортом, посоветовали избегать резких маневров и не оставлять автомобиль вблизи деревьев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика