Москвичи поделились своим мнением о рабочих чатах

Эксперты выделили новый тренд на российском рынке труда: 72% сотрудников устали от избыточного количества рабочих чатов. Многие признались, что им не нравится постоянная необходимость быть на связи, а отсутствие времени для отдыха вызывает раздражение. Москвичи поделились своим отношением к рабочим чатам и способами разграничения личного и рабочего времени.

Один из респондентов рассказал, что использует режим "Не беспокоить" и отдельную папку для рабочих чатов, чтобы не отвлекаться в нерабочее время. Другой отметил, что в его компании коллеги уважают личное время друг друга и не пишут вне рабочего графика.

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