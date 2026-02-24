24 февраля, 08:00Общество
Маркетологи стали использовать фразы и поступки знаменитостей для привлечения аудитории
Все чаще случайные фразы публичных людей или их поступки маркетологи делают своими инструментами. Даже судебные иски о нарушении авторских прав их не пугают.
Например, перед концертом в Иркутске певец Shaman решил попробовать лед Байкала. Сеть фастфуда Burger King в шутку предложила артисту доставку мороженого. Информационная волна была запущена, а охваты обеспечены.
Маркетологи объясняют: компании мгновенно подхватывают тренды, чтобы привлечь внимание аудитории.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
