Маркетологи стали использовать фразы и поступки знаменитостей для привлечения аудитории

Все чаще случайные фразы публичных людей или их поступки маркетологи делают своими инструментами. Даже судебные иски о нарушении авторских прав их не пугают.

Например, перед концертом в Иркутске певец Shaman решил попробовать лед Байкала. Сеть фастфуда Burger King в шутку предложила артисту доставку мороженого. Информационная волна была запущена, а охваты обеспечены.

Маркетологи объясняют: компании мгновенно подхватывают тренды, чтобы привлечь внимание аудитории.

