Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 08:00

Общество

Маркетологи стали использовать фразы и поступки знаменитостей для привлечения аудитории

Маркетологи стали использовать фразы и поступки знаменитостей для привлечения аудитории

Участники "Московского долголетия" начали учиться варить кофе в "Школе бариста"

Температура составит минус 3 градуса в Москве 24 февраля

Жителям столицы предложили прислать видео в чат-бот "Утро в Москве"

Специалисты посоветовали собирать пазлы для снижения стресса

Минпросвещения РФ составит единый список разрешенных игрушек для детских садов

В России появится первая научная книга о пельменях

"Деньги 24": в Москве доначислили налоги 64 тыс "неработающих" граждан

Ряд исторических специальностей сохранили официальный статус в перечне профессий в РФ

В России женщин с детьми до 3 лет смогут принимать на работу без испытательного срока

Все чаще случайные фразы публичных людей или их поступки маркетологи делают своими инструментами. Даже судебные иски о нарушении авторских прав их не пугают.

Например, перед концертом в Иркутске певец Shaman решил попробовать лед Байкала. Сеть фастфуда Burger King в шутку предложила артисту доставку мороженого. Информационная волна была запущена, а охваты обеспечены.

Маркетологи объясняют: компании мгновенно подхватывают тренды, чтобы привлечь внимание аудитории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья ЛеоноваПолина БрабецЕгор Бедуля

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика