Две трети москвичей готовы кардинально сменить профессию. Экономисты и рекрутеры считают этот тренд устойчивым и объясняют его структурными изменениями на рынке труда и в экономике в целом.

Например, Артем Опальницкий раньше был инженером и работал руководителем проектов в "Роскосмосе" и "Ростехе", однако сменил профессию и устроился фитнес-тренером.

Что заставляет людей пройти этот путь – в эфире телеканала Москва 24.

