Классы в школах и группы в детских садах России стали чаще закрывать на карантин

Классы в школах и группы в детских садах России все чаще стали закрывать на карантин из-за быстрого распространения ОРВИ. Ограничения действуют уже в 20 регионах. Например, в Пермском крае закрыто более 100 классов и несколько десятков групп в детсадах.

Специалисты отмечают, что сейчас активно циркулируют не только вирусы гриппа, но и риновирусы. Дети болеют чаще, так как их иммунитет еще формируется. Вирусолог Георгий Викулов объяснил, что холодный и влажный климат способствует распространению возбудителей.

