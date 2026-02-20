Певец Shaman объяснил свой порыв лизнуть лед озера Байкал

Певец Shaman опубликовал видео, на кадрах которого лизнул лед на озере Байкал. На перфоманс отреагировали пользователи Сети, настоящие шаманы и даже специалисты Минздрава. К обсуждению подключились и знаменитости. Подробности – в материале Москвы 24.

19 февраля певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) опубликовал провокационный ролик, на котором решил "попробовать самое чистое озеро в мире – Байкал – на вкус" и облизал лед.

При этом подпись к ролику гласила: "18+". Исполнитель также выцарапал на льду имя "Катя" и сердце, чтобы порадовать супругу, главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

В комментариях под видео фанаты Ярослава оставили тысячи восторженных комментариев. Однако не все пользователи Сети разделили реакцию поклонников Дронова. Например, шаман Артур Цыбиков осудил поведение певца, передает издание "Абзац".

По его словам, певец совершил "неправильную" выходку, так как Байкал для шаманов – "сакральное место". Случившееся Цыбиков назвал деградацией.



(именование. – Прим. ред.) Shaman несет нагрузку – нужно соответствовать, а сценический образ не совсем соответствует поведению. Если виноват, я думаю, духи Байкала с него спросят.

Артур Цыбиков шаман Независимо от конфессии, национальности, у человека должна быть нравственность, должно быть правильное понимание отношения к месту. Это же святые, духовные вещи. Это российское национальное достояние. Плюс само по себе (именование. – Прим. ред.) Shaman несет нагрузку – нужно соответствовать, а сценический образ не совсем соответствует поведению. Если виноват, я думаю, духи Байкала с него спросят.

Однако, шаман Шонгома отметил, что действия певца можно считать проявлением сексуальной энергии, а она является положительной.

"Это, наоборот, только увеличивает силу Байкала. И человеку энергию придает. Человек и Байкал обмениваются между собой энергией. Это чистая PR-акция, так что ничего страшного", – рассказал он "ТВ Центру".

При этом специалисты Минздрава в комментарии для телеграм-канала SHOT оценили поступок с чисто медицинской точки зрения. По их словам, лед может содержать пыль, микробы, бактерии и даже отходы автомобильных выхлопов. Поэтому возникает риск спровоцировать расстройство ЖКТ или инфекции дыхательных путей. Кроме того, такие эксперименты чреваты травмой рта, если попадутся острые куски льда.

Врач-инфекционист Марият Мухина тоже предостерегла россиян от подобных опытов, сообщает Life.ru. Она уточнила, что можно отделаться не просто расстройством желудка, а госпитализацией, "заработав" инфекцию, или даже занести в организм паразитов.

На провокационный ролик также отреагировали знаменитости и политики. Блогер Ида Галич выразила надежду, что видео сгенерировано с помощью искусственного интеллекта, а замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил в беседе с RTVI, что это еще не самый спорный поступок знаменитости.

"Могу сказать, что этот Shaman при желании мог узнать вкус воды Байкала менее экзотическим, более традиционным, я бы даже сказал, консервативным и неизвращенным способом, чем вот то, что он делает… Но, знаете, после микрофона в штанах это уже лучше. Шаг вперед, так сказать, шаг к нормальности", – заявил депутат.

Ролик певца быстро распространился по Сети, запустив процесс народного творчества. Местные СМИ при публикации новости сопроводили ее дисклеймером.

"Перед просмотром видео уберите от экранов детей, беременных женщин и излишне впечатлительных людей", – предупредили журналисты.

В свою очередь, пользователи превратили видео в мем, сгенерировав изображения Ярослава, облизывающего различные предметы. Например, качели, березу или дегустирующего лапшу из картонной коробки.

Также комментаторы придумали забавные подписи к оригинальному изображению, где язык певца соприкоснулся со льдом.

"Когда почти вышел из дома, но тут увидел себя в зеркале", "озеро с самой глубокой психологической травмой в мире", "те самые сторис безработного друга в рандомный четверг" – развлекаются пользователи Сети.

Особо предприимчивый рыбак из Иркутска даже выставил на продажу кусок льда, которого якобы коснулся Дронов. Мужчина написал, что занимался подледной рыбалкой, когда увидел, как Shaman лижет озеро, и решил "защитить хрупкую экосистему". Цена за редкий экспонат составила 49 990 рублей, при этом продавец уточнил, что готов к торгу, однако вывезти покупку нужно самостоятельно.

Вскоре у мужчины появился конкурент из Волгоградской области и начал продавать "лед, который не лизал Shaman". Причем стоимость этого лота была уже 60 тысяч рублей.

Сам певец отреагировал на ажиотаж вокруг ролика в своем телеграм-канале. Он заявил, что чувствует себя хорошо, а также объяснил мотивы поступка.





Shaman певец У меня поездка на Байкал вызывает чистый детский восторг, буквально наполняет энергией и восхищением – насколько прекрасна русская природа. Я всегда был любопытен и в этот раз не изменил себе – попробовал Байкал на вкус. Ведь каждый из нас в детстве хоть раз пробовал есть снег или лизать сбитые сосульки.

Ярослав также выразил надежду, что "осквернил озеро не больше", чем те, кто ходят по его льду в обуви или ездят на квадроциклах.


