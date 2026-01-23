Синоптики предупредили о морозах и снегопадах в Москве

В Москву пришло резкое похолодание – температура воздуха уже на 6 градусов ниже климатической нормы. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столицу ждут сильные морозы, а затем – мощные снегопады.

Коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности. ПАО "МОЭК" увеличило количество обходов тепловых сетей, усилило дежурные бригады и операторов контакт-центра для оперативного реагирования на обращения жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.