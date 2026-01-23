Инженерные бригады вывели на круглосуточное дежурство в Москве из-за морозов

В Москве вывели инженерные бригады на круглосуточное дежурство и усилили контроль на электросетевых объектах в связи с подготовкой к морозам.

Городские службы также повысили температуру в системе отопления, ведут постоянный мониторинг состояния дорог и тротуаров, которые расчищают и обрабатывают реагентами.

По прогнозам синоптиков, в выходные в Москве ожидается сильное похолодание, а затем снегопады. На следующей неделе может выпасть до половины месячной нормы осадков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.