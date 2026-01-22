В Москве повысят температуру в батареях из-за похолодания

Власти Москвы приняли решение заранее увеличить температуру теплоносителя в системе отопления в связи с ожидаемым резким похолоданием. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Вице-мэр пояснил, что отрегулировать температуру в момент наступления морозов невозможно, так как этот автоматизированный процесс требует контроля и времени. Поэтому необходимые изменения были внесены заранее, чтобы обеспечить комфорт в домах москвичей в период аномального холода.

