ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт 22 и 23 января

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал жителям столицы 22 и 23 января пересесть на метро, МЦК или МЦД. Причиной стали локальные ограничения движения и сложные погодные условия, вызывающие гололедицу на дорогах.

Движение затруднено преимущественно в центральной части города. Автомобилистам рекомендуют оставлять машины у дома, а если поездка необходима – выезжать после 20:00, чтобы сэкономить время. Экипажи дорожного патруля круглосуточно следят за обстановкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.