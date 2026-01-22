Форма поиска по сайту

22 января, 14:15

Транспорт

ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт 22 и 23 января

Маршруты общественного транспорта станут удобнее для жителей севера, запада и юга Москвы

"Деньги 24": импорт автомобилей из Китая в Россию упал на 42% в 2025 году

Локальные ограничения движения возможны в центре Москвы 22 января

Собянин: открыт новый участок Коммунарского шоссе

В столичном метро появился бесплатный водомат с чистой питьевой водой

Около 600 китайских автосалонов закрыли в России

Дептранс предупредил о локальных ограничениях движения в Москве

Автомобилисты не дали проехать пожарным в ЖК "Матвеевский Парк"

Бесплатный водомат с питьевой водой появился в метро Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал жителям столицы 22 и 23 января пересесть на метро, МЦК или МЦД. Причиной стали локальные ограничения движения и сложные погодные условия, вызывающие гололедицу на дорогах.

Движение затруднено преимущественно в центральной части города. Автомобилистам рекомендуют оставлять машины у дома, а если поездка необходима – выезжать после 20:00, чтобы сэкономить время. Экипажи дорожного патруля круглосуточно следят за обстановкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортдорогипогодагородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

