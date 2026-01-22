22 января, 14:15Транспорт
ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт 22 и 23 января
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал жителям столицы 22 и 23 января пересесть на метро, МЦК или МЦД. Причиной стали локальные ограничения движения и сложные погодные условия, вызывающие гололедицу на дорогах.
Движение затруднено преимущественно в центральной части города. Автомобилистам рекомендуют оставлять машины у дома, а если поездка необходима – выезжать после 20:00, чтобы сэкономить время. Экипажи дорожного патруля круглосуточно следят за обстановкой.
