Прибывший с СВО осел Жорик "ушел на пенсию" и не будет катать посетителей

Ослик Жорик, который помогал бойцам в зоне специальной военной операции, "ушел на пенсию". Теперь ему обеспечат умеренные нагрузки, и он больше не будет катать посетителей. Об этом рассказали в Московском зоопарке.

Сотрудники отдела "Детский зоопарк" заботятся о Жорке. Его выводят на улицу, чистят шерсть и копыта, расчесывают и бегают с ним на плацу с длинным поводком.

