Специалисты рассказали, как настроить монитор компьютера, чтобы защитить зрение

Специалисты рассказали, как правильно настроить монитор компьютера, чтобы защитить свое зрение. По их словам, необходимо обустроить рабочее место, так как неправильные параметры экрана создают дополнительную нагрузку.

Если за компьютером приходится сидеть не меньше 8 часов, то лучше выбрать большой монитор диагональю не меньше 20 дюймов – это около 50 сантиметров. Также необходимо учитывать, как близко находится монитор. Сидеть перед экраном стоит на расстоянии вытянутой руки.

