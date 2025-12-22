Мощный шторм с мокрым снегом накроет Москву

На столицу надвигается мощный шторм, который принесет мокрый снег и порывы ветра до 15 метров в секунду. Местами на дорогах вероятна гололедица. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует жителям по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и использовать общественный.

Водителям, которые все же окажутся на дорогах, советуют быть предельно внимательными на мостах и эстакадах, соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать резких маневров. Также не следует оставлять автомобили и находиться вблизи деревьев и ненадежных конструкций.

