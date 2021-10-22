"Интервью": Анастасия Ракова

В Москве в период нерабочих дней закроют рестораны, фитнес-центры и другие общественные места. За последние сутки в столице зафиксировали более 8 тысяч новых случаев COVID-19. Нагрузка на медицинскую сеть города повышается каждый день.

Какой опыт получила медицина Москвы за полтора года пандемии? Какого эффекта власти ожидают от ограничений? Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Какая сейчас ситуация с коронавирусом в столице и какие меры приняты городом для стабилизации обстановки?

Указ мэра был подписан вчера, меры будут введены с 28 октября. Конечно, никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время ждать не приходится. Сегодня, увы, мы достигли антирекорда по количеству вновь выявленных заболевших – это больше восьми тысяч. Пока мы не видим возможности без этих мер снизить такую динамику заболеваемости. Эта волна отличается от предыдущих волн, которые мы наблюдали 1,5 года. Уже практически шестую неделю подряд наблюдается рост выявления заболеваемости где-то на 30% еженедельно. Это очень и очень много. Это создает огромную нагрузку на всю медицинскую сеть города. Но 1,5 года дали нам дополнительный опыт. За это время мы создали все необходимые мощности.

У нас только резервных, вновь созданных мощностей для борьбы с коронавирусом, 11 тысяч коек. Сегодня 80% всех коечных мощностей, которые работают на ковид, – это временные мощности, что позволяет, по сути, не отвлекать базовые стационары от оказания соматической, плановой, экстренной медицинской помощи. Я думаю, что ситуация и дальше до введения этих мер вряд ли улучшится, но запасы коечного фонда, в том числе реанимационного, достаточны для того, чтобы оказать помощь всем, кому она необходима.

Ближайшие меры, которые будут действовать 11 дней, покрывают два инкубационных периода коронавируса штамма "Дельта". Если в первом случае инкубационный период составлял 7–14 дней, то теперь все эпидемиологи говорят, что он составляет 4–5 дней. И я надеюсь, что меры позволят нам в кратчайшие сроки сбить темпы прироста новых случаев, чтобы система здравоохранения Москвы смогла справиться со сверхнагрузкой.

Как идет развитие системы онкологической помощи?

Москва системно занимается развитием онкологической службы. Несмотря на то, что практически два года мы живем в пандемии, мы не только не уменьшили объемы оказания помощи онкологическим больным, мы не остановили ни один свой проект, будь то организационный или инфраструктурный. Всем известно, что чуть больше двух лет назад мы объединили оказание онкологической помощи на базе шести якорных многопрофильных больниц, присоединили к ним центры амбулаторной помощи и современные патоморфологические лаборатории. Сейчас каждый москвич имеет возможность получить весь объем медицинской помощи, начиная от подозрения на заболевание, постановки диагноза, лечения и до последующего диспансерного наблюдения в одном месте.

Сегодня мы находимся в новом центре амбулаторной онкологической помощи, который открывается на базе первой онкологической больницы. Это уже второй центр, который мы открываем в этом году. Первый был открыт на базе Боткинской больницы. В ближайшие полгода заработает еще один центр амбулаторной онкологической помощи на базе 40-й больницы в районе Зюзино. Эти три центра и те, которые мы будем дальше вводить, сделаны по одному стандарту обеспечения необходимым оборудованием и кабинетами специалистов, по единой логистике и по единому сервисному стандарту для пациентов.

Мы не только занимаемся амбулаторным лечением онкологии. Сейчас полным ходом идет строительство и ремонт крупных корпусов стационаров. В ближайшие полгода мы введем в работу новый корпус на территории первой онкологической больницы, он выйдет из ремонта, и это будет дополнительная коечная мощность для помощи онкологическим пациентам.

Также я хотела бы рассказать о еще одном проекте. Он новый. Мы первые, кто его реализует в России, – это наше инновационное решение. Мы создаем амбулаторные эндоскопические центры на базе крупных клиник, которые позволяют качественно проводить в большом количестве исследования для выявления рака желудочно-кишечного тракта. Такой центр мы запустили в Боткинской больнице. Буквально на следующей неделе такой центр запускается в больнице Буянова. Оба этих центра в сутки будут проводить около 1 000 исследований, и в результате мы в два раза увеличим пропускную способность по этим видам исследований. Мы надеемся, что благодаря этому сможем выявлять такую патологию на более ранней стадии и сохранять жизни москвичам.

Есть какие-то изменения в том, как проходит лекарственная терапия для онкобольных?

Мы стараемся соответствовать всем мировым тенденциям с точки зрения обеспечения лекарственной терапией онкологических пациентов. Онкология – это та сфера, где медикаментозное лечение развивается достаточно быстро. Два года назад для больных по шести самым распространенным нозологиям мы ввели новый стандарт иммунно-таргетной терапии. С 1 января следующего года заболевания еще по 4 нозологиям включаются в этот стандарт. Фармакология, как я сказала, не стоит на месте, она все время развивается, практически ежегодно создаются новые препараты. Для нас очень важно отработать механизм, по которому в дальнейшем мы сможем расширять стандарт лекарственного обеспечения. С московским обществом онкологов мы отработали механизм, который позволяет нам изучать эффективность препаратов, – определять их безопасность и действенность. А после проведения таких исследований уже принимать более осознанные решения по включению тех или иных препаратов в московский стандарт лекарственного обеспечения. Технологию мы отработали, в ближайшее время будет принято соответствующее постановление правительства Москвы, по которому мы в порядке эксперимента будем работать по этой технологии и сможем предоставлять московским пациентам даже те препараты, которые еще не вошли в федеральные клинические рекомендации, то есть те, что являются самыми передовыми достижениями мировой медицины.

Сегодня мэр сказал о том, что в Москве готовится система рейтингования онкологических амбулаторий. Зачем это вводится и как будет организовано?

Задача онкологической службы и нас, как управленцев, – это не просто построить инфраструктуру. Наша задача – так развивать онкологическую службу, чтобы она представляла собой прежде всего пациентоориентированную систему. Поэтому фокус нашего внимания, фокус внимания главных врачей больниц переходит от количественных показателей – количество приемов, госпитализаций, исследований — на такие показатели, как результаты лечения, как чувствует себя человек после лечения, какое у него качество жизни, как долго он живет без прогрессии. Москвичи имеют право выбирать, в какой больнице лечиться, в какой больнице наблюдаться, и они должны быть информированы, чтобы сделать осознанный выбор. По этой причине мы введем систему публичных рейтингов, где наряду с количественными показателями – результатами работы каждого учреждения – будут еще обязательно учитываться оценки пациентов каждого медицинского учреждения.

Рейтинги будут публичными с 1 января. Можно будет посмотреть, на каком месте находится учреждение, что ему необходимо подтянуть, а пациенты, в свою очередь, смогут делать более осознанный выбор. Туда будут входить как показатели доступности приема врачей и всех необходимых исследований, так и показатели эффективности, результативности оказания медицинской помощи, в том числе качество жизни пациента после проведенного лечения, период без рецедивов, физическое и моральное состояние в целом, что тоже в современных условиях очень важно. Это называется система пациентоориентированного здравоохранения. И первое направление в Москве, где мы начинаем наблюдать эти показатели, – это онкология.

Будет ли зависеть финансирование учреждений от рейтингов?

Первый шаг – это выстроить эти рейтинги. Весь следующий год мы будем отрабатывать стандарт финансирования и, если сможем "нащупать" прямую причинно-следственную связь, то обязательно постараемся завязывать финансирование, хотя бы частично, на эти объективные результаты.