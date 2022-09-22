Россиянин запустил в Сети трансляцию постоянно работающей газовой плиты

Россиянин запустил в Сети трансляцию прямо с кухни. Он показал четыре горелки и показания температуры в помещении. В описании к трансляции было указано, что круглосуточное использование плиты мужчине из Ростова обходится всего в 1,44 евро в месяц. Стрим заблокировали.

Идею подхватили и другие пользователи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.