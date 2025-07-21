С ноября налоговая сможет списывать долги без суда

В Госдуме приняли законопроект, который позволяет списывать долги граждан по налогам без решения суда. Новый порядок начнет действовать с ноября. Федеральная налоговая служба будет уведомлять должников через портал "Госуслуги" или личный кабинет на сайте налоговой.

Механизм касается трех налогов: НДФЛ, налога на имущество и транспортного налога. Эксперты отмечают, что такой подход позволит разгрузить суды, так как сейчас многие взыскания проходят через судебные процедуры, даже если долг бесспорен.

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