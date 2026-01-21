Рост заболеваемости зафиксирован в Москве после новогодних праздников. По данным Роспотребнадзора, гриппом заразились более 15 тысяч человек, а коронавирусом – свыше 5 тысяч.

Однако в столичном управлении ведомства подчеркнули, что такая ситуация соответствует средним показаниям текущего периода. Более того, по сравнению с неделей перед праздниками, количество случаев респираторных инфекций в Москве сократилось более чем в 1,5 раза.

