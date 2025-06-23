Ученый заявил о способности порошкового протеина вызывать рак

Ученый из Лондона заявил, что протеин в виде порошка может вызвать рак. Согласно исследованиям, за последние 30 лет заболеваемость среди молодежи выросла на 80%. Среди причин – ухудшение экологии, попадание микропластика в питьевую воду, и массовое потребление ультраобработанных продуктов, а также белкового порошка.

Однако употребление протеина в таком виде потенциально может вызвать рак только в случае, если человек не употребляет больше никаких других продуктов, заявил онколог, кандидат медицинских наук Владимир Ивашков. По его словам, белковый порошок только в виде добавки не может вызвать онкологию.

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