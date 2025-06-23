Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 07:30

Наука

Ученый заявил о способности порошкового протеина вызывать рак

Ученый заявил о способности порошкового протеина вызывать рак

ФМБА России заявило о готовности к применению вакцины от рака

Москвичи начали искать необычные места для купания в период отключения горячей воды

"Утро": 21 градус ожидается в Москве днем 23 июня

Синоптик объяснил похолодание в Центральной России

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 июня

Заммэра Петр Бирюков возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 июня

Собянин: получать соцподдержку в Москве стало проще и быстрее

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Ученый из Лондона заявил, что протеин в виде порошка может вызвать рак. Согласно исследованиям, за последние 30 лет заболеваемость среди молодежи выросла на 80%. Среди причин – ухудшение экологии, попадание микропластика в питьевую воду, и массовое потребление ультраобработанных продуктов, а также белкового порошка.

Однако употребление протеина в таком виде потенциально может вызвать рак только в случае, если человек не употребляет больше никаких других продуктов, заявил онколог, кандидат медицинских наук Владимир Ивашков. По его словам, белковый порошок только в виде добавки не может вызвать онкологию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществонаукаедавидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика