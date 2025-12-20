Эксперты предупредили об опасности жестких диет перед праздниками

Специалисты по питанию предупреждают об опасности экстремальных методов похудения перед Новым годом. Жесткие диеты и так называемые чудо-таблетки, активно рекламируемые на маркетплейсах, дают лишь временный эффект, а в долгосрочной перспективе часто приводят к обратному набору веса.

Эксперты отмечают, что за две недели до праздника не стоит ждать чудесного преображения. За такой короткий срок реально сбросить лишь 1–2 килограмма и убрать пару сантиметров в талии за счет вывода лишней жидкости. Для более существенного и безопасного похудения начинать готовиться к празднику нужно минимум за 6 месяцев.

