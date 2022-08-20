Фестиваль "Таврида. Арт" завершился в Крыму

В Крыму завершился фестиваль "Таврида. АРТ". В течение пяти дней на черноморском побережье учились, общались, соревновались и просто знакомились с культурой разных регионов несколько тысяч участников со всей России, а также 400 волонтеров и координаторов.

В последнюю ночь гости смогли увидеть захватывающий спектакль дронов. В ночном небе рождалась захватывающая история. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.





