Москвичам рассказали, как выбрать антистатик

Рынок антистатиков представлен двумя видами. Одни сделаны на воде, а в основе других содержится спирт. При этом химик Александр Франц рекомендовал воздержаться от покупки средства с техническим спиртом в составе.



Отмечается, что средства на спиртовой основе действуют моментально, однако имеют резкий специфический запах, могут спровоцировать аллергию, раздражение слизистых оболочек носа, вызвать жжение и зуд. При этом средства на воде безопасны, однако после них вещи дольше сохнут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

