Москвичи показали снимки радуги

После ливня в небе в некоторых районах появилась радуга. Телезрители прислали фото и видео со всей столицы и области.

Красивое атмосферное явление можно было наблюдать, например, в Нагатинском Затоне, Тропареве, Путилкове, Ново-Переделкине. А жителям Ярославского района и Митина повезло увидеть даже двойную радугу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.