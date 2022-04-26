В эфире Москвы 24 показали красивый закат

Зрители канала Москва 24 прислали в редакцию видео с красивым закатом над столице.

Уходящее за горизонт солнце позолотило верхушки зданий. На фоне розоватого неба под зефирными облаками сверкал и заново строящийся спорткомплекс "Олимпийский". Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.