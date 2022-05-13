Автобусные маршруты изменятся в центре Москвы 15 мая из-за полумарафона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

15 мая в столичном районе Хамовники изменятся автобусные маршруты из-за проведения "Московского полумарафона". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, автобус № м5 вместо Комсомольского проспекта и улицы Остоженка проследует по улицам Пречистенка и Большая Пироговская. По маршруту № 379 автобусы будут следовать от Зубовской площади через Большую Пироговскую улицу и станцию метро "Спортивная". Из маршрута автобусов № 202 и № с249 пропадет Лужнецкая набережная – вместо нее движение будет осуществляться по Комсомольскому проспекту.

Движение автобуса № с755 между тем ограничится участком от стадиона "Лужники" до станции метро "Кропоткинская". Он, как и другие, будет объезжать набережную по Комсомольскому проспекту. Кроме того, изменения затронут маршруты № 51 и № с856: автобусы проследуют только до Таганской площади.

Также 15 мая из-за полумарафона временно перекроют несколько улиц в центре города. Дольше всего ограничения будут действовать на участке улицы Лужники от Фрунзенской набережной до Лужнецкой набережной – с 06:30 до 13:00. Также ограничения затронут улицу Хамовнический вал, Фрунзенскую и Пречистенскую набережные, улицу Остоженка и другие улицы – всего 14 участков.