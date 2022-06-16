В небе над Москвой появилось "клубничное" суперлуние

Москвичи в ночь на 16 июня могли наблюдать в небе уникальное явление – "клубничное" суперлуние. Видимый диаметр спутника Земли увеличился примерно на 8%, а яркость выросла на 13%.

Если цвет Луны и кажется розовым, то это только совпадение. Название происходит от сезона сбора клубники на северо-восточных территориях США, где раньше проживали индейцы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.