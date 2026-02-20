Диетолог рассказала, кому стоит отказаться от соблюдения поста

Детям и людям с иммунодефицитными заболеваниями и расстройствами пищевого поведения стоит отказаться от соблюдения поста. Об этом рассказала диетолог, эндокринолог, преподаватель диетологии в образовательном проекте "Реформа" в Московском институте психоанализа Майра Рау.

Также, по ее словам, не стоит соблюдать пост во время беременности и грудного вскармливания. Это обусловлено повышенной потребностью в белке и других питательных веществах как для мамы, так и для ребенка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.