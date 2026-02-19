Эксперт рассказала об отличиях работы по совместительству от совмещения

Финансовый эксперт и специалист по трудовому праву Эльвира Митюкова рассказала об отличиях работы по совместительству от совмещения.

По ее словам, совместительство – это выполнение работы за пределами рабочего дня. В таком случае человек, отработав 8 часов, начинает выполнять другую работу. Она не может превышать более 4 часов в день.

При совмещении выполняется чужая работа в течение рабочего дня. В таком случае человек получает свою зарплату и небольшую доплату.

