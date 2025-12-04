04 декабря, 12:30Общество
Москвичи оформили более 12 млн заказов на льготное питание через цифровые сервисы
Более 12 миллионов заказов оформили москвичи на льготное питание через цифровые сервисы. Теперь беременные женщины, кормящие матери, родители детей до трех лет, многодетные семьи, а также семьи с детьми, имеющими хронические заболевания или инвалидность, могут подать заявку, выбрать пункт выдачи и отслеживать график получения продуктов дистанционно.
Все это доступно в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" и на портале mos.ru. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, такие решения позволяют родителям экономить время и гибко планировать визиты в молочно-раздаточные пункты.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.