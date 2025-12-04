Москвичи оформили более 12 млн заказов на льготное питание через цифровые сервисы

Более 12 миллионов заказов оформили москвичи на льготное питание через цифровые сервисы. Теперь беременные женщины, кормящие матери, родители детей до трех лет, многодетные семьи, а также семьи с детьми, имеющими хронические заболевания или инвалидность, могут подать заявку, выбрать пункт выдачи и отслеживать график получения продуктов дистанционно.

Все это доступно в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" и на портале mos.ru. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, такие решения позволяют родителям экономить время и гибко планировать визиты в молочно-раздаточные пункты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.