19 февраля, 22:30Город
Фестиваль "Масленица" охватил почти 30 городских площадок Москвы
Фестиваль "Масленица" в рамках проекта "Зима в Москве" охватил почти 30 городских площадок. Центром гастрономического праздника стал Тверской бульвар. На Площади Революции посетителям предлагают блины с более чем 50 видами начинок. Повара отмечают, что гости чаще всего выбирают блины с малиной, яблоками и рыбой.
Представитель оргкомитета фестиваля Елена Любимова сообщила, что гостей ждут научные мастер-классы. На Вишняковской улице в студии МГТУ имени Баумана можно напечатать на 3D-принтере блины, солнышко и чучело Масленицы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.