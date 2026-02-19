Фестиваль "Масленица" охватил почти 30 городских площадок Москвы

Фестиваль "Масленица" в рамках проекта "Зима в Москве" охватил почти 30 городских площадок. Центром гастрономического праздника стал Тверской бульвар. На Площади Революции посетителям предлагают блины с более чем 50 видами начинок. Повара отмечают, что гости чаще всего выбирают блины с малиной, яблоками и рыбой.

Представитель оргкомитета фестиваля Елена Любимова сообщила, что гостей ждут научные мастер-классы. На Вишняковской улице в студии МГТУ имени Баумана можно напечатать на 3D-принтере блины, солнышко и чучело Масленицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.