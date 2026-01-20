Облачная погода и небольшие снегопады ожидаются в Москве 20 января. Днем температура воздуха составит до минус 5 градусов.

В город вновь вернутся морозы с 22 января, а к концу недели утренняя температура может опуститься до минус 20 градусов.

При этом рекордов ждать не стоит. Январь, скорее всего, не попадет даже в пятерку самых холодных месяцев, рассказали синоптики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.