20 января, 14:15

Облачная погода и небольшие снегопады ожидаются в Москве 20 января

Иностранцы показали кадры из Якутии, где температура воздуха составляет минус 40 градусов

Москвич провел тренировку на автобусной остановке

Сибирский антициклон накроет Москву 22 января

"Новости дня": работу детских садов предложили продлить в России

Резкое похолодание начнется в Москве с 22 января

Температура в столице может подняться до минус 2 градусов 20 января

Почти 200 тысяч человек присоединились к волонтерскому движению в Москве в 2025 году

"Доктор 24": врач рассказал, как правильно проводить сушку тела

Минобороны РФ организовало отбор граждан в войска беспилотных систем

Облачная погода и небольшие снегопады ожидаются в Москве 20 января. Днем температура воздуха составит до минус 5 градусов.

В город вновь вернутся морозы с 22 января, а к концу недели утренняя температура может опуститься до минус 20 градусов.

При этом рекордов ждать не стоит. Январь, скорее всего, не попадет даже в пятерку самых холодных месяцев, рассказали синоптики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодагородвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

