16 октября, 18:15

Город

Окно выпало с 50-го этажа дома в столичном ЖК

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

В одном из столичных жилых комплексов с 50-го этажа выпало окно. Кадры прислали очевидцы. Стекло стремительно рухнуло вниз и едва не попало в прохожего. Мужчина жив.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

городвидеоДарья Тащина

