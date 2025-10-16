Окно выпало с 50-го этажа дома в столичном ЖК

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

В одном из столичных жилых комплексов с 50-го этажа выпало окно. Кадры прислали очевидцы. Стекло стремительно рухнуло вниз и едва не попало в прохожего. Мужчина жив.

