09 декабря, 22:30Город
Житель Хамовников решил прокатиться с горки без снега
Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.
Житель Хамовников решил не дожидаться холодов и прокатился с горки без снега. Вместо санок ему пришлось использовать скейтборд.
