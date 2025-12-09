Форма поиска по сайту

09 декабря, 14:15

Общество

Температура в Москве не достигла климатической нормы

Снег придет в Москву вечером 9 декабря

Фирма "Мелодия" снова будет выпускать виниловые пластинки

"Атмосфера": пасмурная погода ожидается в Москве 9 декабря

Число заболевших гриппом и ОРВИ в России за неделю выросло более чем в 1,5 раза

"Новости дня": правила получения семейной ипотеки изменятся в России с 1 февраля

"Атмосфера": минус 1 градус ожидается в Москве вечером 9 декабря

"Доктор 24": врач рассказал, почему осанка портится из-за неправильной обуви

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 77% 9 декабря

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 751 мм ртутного столба 9 декабря

Несмотря на первые признаки зимней погоды, температура в Москве так и не достигла климатической нормы этого времени года. Аномально теплая осень и начало зимы привели к путанице в природных циклах.

У магнолий в Ботаническом саду МГУ начали набухать и лопаться почки. Однако, как прогнозируют синоптики, уже в предстоящие выходные в столицу придут настоящие морозы, которые завершат это природное явление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим ШаманинАлина Гилева

