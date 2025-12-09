Температура в Москве не достигла климатической нормы

Несмотря на первые признаки зимней погоды, температура в Москве так и не достигла климатической нормы этого времени года. Аномально теплая осень и начало зимы привели к путанице в природных циклах.

У магнолий в Ботаническом саду МГУ начали набухать и лопаться почки. Однако, как прогнозируют синоптики, уже в предстоящие выходные в столицу придут настоящие морозы, которые завершат это природное явление.

