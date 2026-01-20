Мобильный телефон назвали одним из главных источников бактерий и вирусов. Об этом рассказал Роспотребнадзор.

На гаджете скапливаются микробы, так как человек часто подносит его к лицу и может передавать из рук в руки. Специалисты рекомендуют регулярно протирать устройство антисептиком после использования в общественных местах, транспорте и рабочего дня. Перед обработкой чехол лучше снять, чтобы не повредить телефон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.