Новые правила выезда за рубеж начали действовать в России для детей до 14 лет. С 20 января они могут выезжать за границу только по собственному загранпаспорту.

Раньше при поездках в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию было достаточно свидетельства о рождении. Детям старше 14 лет, а также и совершеннолетним гражданам России, которые собираются направиться в эти страны, по-прежнему можно въезжать на их территорию по внутреннему российскому паспорту.

