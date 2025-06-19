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19 июня, 10:45

Общество

Стартовал летний сезон "Московского долголетия"

Стартовал летний сезон "Московского долголетия"

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Летний сезон "Московского долголетия" стартовал в городе. Заместитель мэра по социальному развитию Анастасия Ракова рассказала о новшествах программы. В этом году для участников впервые организованы экскурсионные прогулки на теплоходе с видами на Кремль, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Воробьевы горы.

Также продолжаются традиционные активности – скандинавская ходьба, танцы и пешие экскурсии. Предусмотрены и "Зарядки долголетия" для пожилых москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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