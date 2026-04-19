В Подмосковье введут особый противопожарный режим с 20 апреля

С 20 апреля в Московской области введут особый противопожарный режим. В период его действия ужесточаются требования к пожарной безопасности, а также увеличиваются штрафы за нарушения.

Особо отмечается запрет на сжигание пластика, резины, строительного мусора и химикатов, так как это увеличивает риск пожара и приводит к токсичным выбросам. Для граждан штрафы могут достигать 20 тысяч рублей, для юридических лиц – до 80 тысяч рублей.

