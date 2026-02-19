Циклон "Валли" принес обильный снегопад в столицу

Москва прямо сейчас переживает сильнейший удар циклона "Валли", который принес сильный снегопад. Как сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, снегопад закончится 20 февраля примерно к 09:00.

В течение дня осадки сохранятся, но будут незначительными вплоть до 21 февраля. Ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Юлия Светлова призвала водителей к предельной осторожности. При вынужденной поездке на машине она рекомендует закладывать на дорогу минимум втрое больше времени, чем обычно.

