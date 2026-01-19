Форма поиска по сайту

19 января, 14:30

Общество

Врач рассказал, в каком случае не стоит окунаться в прорубь

Врач рассказал, в каком случае не стоит окунаться в прорубь

Гололедица в Москве сохранится до вечера 22 января

Аномальные холода придут в Москву

"Специальный репортаж": незаконное увольнение

"Доктор 24": врач рассказала, как отказ от соли влияет на давление

Похолодание до минус 25 градусов ожидается в Москве к концу недели

Общественники предложили изменить график работы детских садов в России

Новости регионов: суд приостановил работу перинатального центра в Новокузнецке на 3 месяца

Врач предупредил о рисках для здоровья во время крещенских купаний

Онлайн-консультации ветеринаров запустили в Москве

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников заявил, что во время крещенских купаний заболеть может каждый человек, даже весьма подготовленный. Эксперт отметил, что нужно быть осторожными.

По словам врача, в случае, если есть симптомы простудного заболевания или хронического обострения болезни, лучше отказаться от окунания в прорубь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

