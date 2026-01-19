Врач рассказал, в каком случае не стоит окунаться в прорубь

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников заявил, что во время крещенских купаний заболеть может каждый человек, даже весьма подготовленный. Эксперт отметил, что нужно быть осторожными.

По словам врача, в случае, если есть симптомы простудного заболевания или хронического обострения болезни, лучше отказаться от окунания в прорубь.

