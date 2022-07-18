Животных из мини-зоопарка бросили в Подмосковье

В Подмосковье оказался брошенным целый мини-зоопарк. Раньше он принадлежал владельцам отеля, но предприниматели решили свернуть бизнес и уехать из РФ.

Пока местные жители заботятся о животных, однако скоро наступит холодное время года. О судьбе мини-зоопарка в Подмосковье – в эфире телеканала Москва 24.