Кадровые агентства предупредили о кризисе между сотрудником и работодателем

Кризис между сотрудником и работодателем чаще всего наступает спустя 3 года работы. Об этом предупреждают кадровые агентства. В первый год лояльность максимальна, но затем мотивация постепенно снижается.

Эксперты подчеркивают, что если этот рубеж удается пройти, сотрудник, как правило, остается в компании надолго. Бизнесу выгоднее удерживать и развивать кадры, чем тратить ресурсы на поиск и адаптацию новых специалистов.

